Телефон повільно заряджається через ці 4 типові помилки: як виправити

Якщо батарея телефону починає заряджатися дуже повільно, це може бути з кількох причин. Окрім старіння вашого пристрою, причиною цієї несправності можуть бути деякі важливі чинники.

Видання Sante+ розповіло про основні причини повільного заряджання телефона та ефективні способи усунення цих проблем. Це може статися через основні чотири помилки, яких допускається кожен другий користувач гаджетом:

1. Зарядний пристрій телефону несправний

Однією з основних причин повільної зарядки телефону є використання несправного кабелю. Постійне намотування та скручування зарядного пристрою може спричинити поламки, які можуть перешкодити процесу заряджання.

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Подібним чином, коли ви використовуєте USB-порт комп’ютера або бездротовий зарядний пристрій для живлення смартфона, заряджання може бути повільним. У цьому випадку бажано віддати перевагу дротовому зарядному пристрою та придбати, якщо необхідно, новий (оригінальний) зарядний пристрій для телефону.

Зарядку важливо зберігати належним чином для її продуктивності.

2. Проблема з USB-портом телефону

Друга причина повільної зарядки пов’язана з USB-портом телефону, який може бути пошкоджений через сміття та пил. Перш ніж розглядати можливість ремонту цього компонента або заміни пристрою, перевірте стан роз’єму за допомогою ліхтарика.

Зубочисткою або чимось м’якшим обережно видаліть будь-який бруд, що застряг у порту. Уникайте використання металевих предметів, таких як голки та шпильки – вони можуть серйозно пошкодити ваш пристрій.

Зауважте, що найкраще вимкнути телефон перед початком цієї дії.

3. Фонові програми перевантажують телефон

Багато людей не знають, як правильно закривати програми на телефоні. Під час роботи у фоновому режимі вони не лише споживають пам’ять телефону, але й розряджають акумулятор.

Дійсно, коли пристрій підключено до зарядного пристрою, батарея продовжує використовуватися, що уповільнює процес зарядки, а отже, зменшує термін її служби.

Щоб виправити це, вам потрібно вручну зупинити програми, що працюють у фоновому режимі. Для цього ви можете безпосередньо відкрити меню останніх програм у нижній частині головного екрана або перейти до пункту "Налаштування". У "Програми" виберіть ту, яку потрібно деактивувати, а потім натисніть "Примусово зупинити".

На iPhone перейдіть до "Налаштування" – "Загальні" – "Оновлення фону". Все, що вам потрібно зробити, це вимкнути потрібні програми.

4. Неправильне користування телефоном

Інша причина, чому ваш телефон повільно заряджається, пов’язана з тим, як ви ним користуєтеся щодня.

По-перше, ви ніколи не повинні використовувати свій смартфон, коли він заряджається. Гаджет повинен перебувати в стані спокою, щоб відновити енергію. Іншими словами, коли телефон підключений до електричної розетки під постійним навантаженням, заряджання може тривати довше.

Отже, замість того, щоб використовувати його підключеним до джерела живлення, було б краще застосувати кілька простих дій, які могли б пришвидшити час заряджання. Однією з них є активація "режиму літака".

Як ви зрозуміли, проблема повільної зарядки може виникнути з різних причин. Тоді необхідно знати, як реагувати в кожному конкретному випадку, звертаючись, зокрема, до кількох методів, згаданих вище.

Нагадаємо, що важливо бути обережним, користуючись мобільним телефоном поблизу води, у басейні, на пляжі, у туалеті чи ванній кімнаті. Якщо ваш телефон випадково впав у воду, треба одразу мінімізувати шкоду. Як це зробити – читайте в матеріалі.

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