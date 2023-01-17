Що робити, коли телефон впав в унітаз: 3 ефективних поради

Важливо бути обережним, користуючись мобільним телефоном поблизу води, у басейні, на пляжі, у туалеті чи ванній кімнаті. Якщо ваш телефон випадково впав у воду, треба одразу мінімізувати шкоду.

Якщо ваш телефон водонепроникний, ви можете використовувати його відразу після того, як дістанете його з води. В іншому випадку негайно вимкніть його, пише видання Sante Plus.

Після того, як дістали телефон з води, важливо не рухати та не трясти його. Оскільки це може поширити воду на не водонепроникні частини пристрою.

Якщо телефон впав в унітаз, потрібно діяти швидко, аби дістати його, навіть якщо він може бути брудним. Дотримуючись цих кроків, ви можете мінімізувати шкоду від води та зберегти свій телефон.

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1. Розберіть телефон. Насамперед потрібно розібрати телефон та у жодному разі його не вмикати після діставання з води.

Найкраще негайно вимкнути його та вийняти знімні елементи, як-от батарею, SD-карту та SIM-карту. Після обережно протріть місця розташування цих елементів поглинальним папером і перевірте, чи не залишилася вода в кутах приладу.

Також важливо не використовувати викрутку для розбирання телефону, оскільки це може призвести до додаткового пошкодження та втрати гарантії.

2. Очистьте компоненти телефону. Як тільки розібрали компоненти мобільного телефону, важливо ретельно протерти їх, щоб видалити якомога більше води. Використовуйте паперові рушники або тканину, щоб протерти компоненти та сам пристрій.

Не рекомендується використовувати для сушіння телефону фен або залишати його на сонці. Замість цього використовуйте вакуум, щоб всмоктувати воду протягом приблизно 30 хвилин. Це допомагає злити воду та легко висушити телефон.

Коли пристрій висохне, перевірте кожен компонент, аби переконатися, що він працює належним чином. Вставте SD-карту та SIM-карту в інший пристрій, щоб перевірити їх, і перевірте акумулятор, коли телефон повністю висохне.

3. Помістіть телефон в рис. Після очищення знімних компонентів мобільного телефону, таких як акумулятор, SIM-карта та SD-карта, важливо видалити всю рідину, що залишилася всередині пристрою. Заборонено використовувати фен, духовку або мікрохвильову піч, або ж піддавати телефон впливу прямих сонячних променів.

Для ефективного осушення пристрою найкраще використовувати промисловий осушувач повітря або пакетики з силікагелем. Помістіть телефон у коробку з цими пакетами, щоб видалити вологу.

Якщо у вас немає доступу до цих продуктів, ви можете використовувати герметичний пакет, наповнений сирим рисом, щоб ввібрати вологу. Помістіть телефон у пакет, засипте рис та залиште його в сухому місці принаймні на 48 годин.

Чим довше ви залишаєте телефон у сумці, тим краще рис вбиратиме вологу. Після закінчення цього часу перевірте, чи залишилася вода в пристрої, знову вставте компоненти та перезавантажте телефон.

Нагадаємо, що користуватися мобільним телефоном у туалеті ризиковано. Експерти рекомендують позбутися цієї поганої звички і ось чому.

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