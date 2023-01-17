Что делать, когда телефон упал в унитаз: 3 эффективных совета

Важно соблюдать осторожность, пользуясь мобильным телефоном вблизи воды, в бассейне, на пляже, в туалете или ванной комнате. Если телефон случайно упал в воду, нужно сразу минимизировать вред.

Если ваш телефон водонепроницаем, вы можете использовать его сразу после того, как вы достанете его из воды. В противном случае немедленно выключите его, пишет издание Sante Plus.

После того как извлекли телефон из воды, важно не двигать и не трясти его. Поскольку это может распространить воду на не водонепроницаемые части устройства.

Если телефон упал в унитаз, нужно действовать быстро, чтобы получить его, даже если он может быть грязным. Следуя этим шагам, вы можете минимизировать ущерб от воды и сохранить телефон.

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1. Разберите телефон. Прежде всего нужно разобрать телефон и ни в коем случае не включать его после извлечения из воды.

Лучше немедленно отключить его и извлечь съемные элементы, например батарею, SD-карту и SIM-карту. После осторожно протрите местоположение этих элементов поглотительной бумагой и проверьте, не осталась ли вода в углах прибора.

Также важно не использовать отвертку для разборки телефона, поскольку это может привести к дополнительному повреждению и потере гарантии.

2. Очистите компоненты телефона. Как только разобрали компоненты мобильного телефона, важно тщательно протереть их, чтобы удалить как можно больше воды. Используйте бумажные полотенца или ткань, чтобы протереть компоненты и устройство.

Не рекомендуется использовать для сушки телефона фен или оставлять его на солнце. Вместо этого используйте вакуум, чтобы впитывать воду в течение примерно 30 минут. Это помогает слить воду и легко высушить телефон.

Когда устройство высохнет, проверьте каждый компонент, чтобы убедиться, что оно работает правильно. Вставьте SD-карту и SIM-карту в другое устройство, чтобы проверить их, и проверьте аккумулятор, когда телефон полностью высохнет.

3. Поместите телефон в рис. После очистки съемных компонентов мобильного телефона, таких как аккумулятор, SIM-карта и SD-карта, важно удалить всю оставшуюся жидкость внутри устройства. Запрещается использовать фен, духовку или микроволновку, или подвергать телефон воздействию прямых солнечных лучей.

Для эффективной осушки устройства лучше всего использовать промышленный осушитель воздуха или пакетики с силикагелем. Чтобы удалить влагу, поместите телефон в коробку с пакетами.

Если у вас нет доступа к этим продуктам, можно использовать герметичный пакет, наполненный сырым рисом, чтобы впитать влагу. Поместите телефон в пакет, засыпьте рис и оставьте его в сухом месте как минимум на 48 часов.

Чем дольше вы оставляете телефон в сумке, тем лучше рис будет впитывать влагу. По истечении этого времени проверьте, осталась ли вода в устройстве, снова вставьте компоненты и перезагрузите телефон.

Напомним, что пользоваться мобильным телефоном в туалете рискованно. Эксперты рекомендуют избавиться от этой плохой привычки и вот почему.

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