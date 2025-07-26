Температурні гойдалки: в яких областях України спека зміниться зливами і холодом вже цими вихідними

До кінця тижня в Україні збережеться нестабільна синоптична ситуація. Очікуються опади та значні температурні коливання: від літньої спеки до відчутного зниження температури.

Згідно з прогнозом синоптиків, останні вихідні липня супроводжуватимуться мінливою погодою – місцями можливі короткочасні дощі, зливи з грозами та різкий спад температурних показників. Про це пише NV.ua.

Субота, 26 липня

Перший день вихідних буде здебільшого теплим, а подекуди навіть спекотним. Водночас варто бути готовими до сюрпризів – в окремих регіонах знадобиться парасолька. Погода обіцяє бути нестійкою, тому не зайвим буде перед виходом з дому перевірити прогноз.

Схід (Харків, Луганська область) За інформацією SINOPTIK.ua, на сході України переважає спека – денна температура піднімається до +34 °C, уночі опускається до +17 °C. У Харкові очікується ясна погода, тоді як у Луганській області місцями можуть пройти короткочасні грози. Температурний режим перевищує звичні кліматичні показники, тож спека відчувається особливо інтенсивно, особливо в міських умовах.

Центр (Київ, Дніпро) У столиці та в Дніпрі синоптики прогнозують від +25 до +34 °C. Можливі ізольовані зливи. На Сумщині та в Чернігівській області ймовірні грози з кількістю опадів до 36 мм. Через спеку та низьку вологість діє штормове попередження. Така погода може бути небезпечною для людей із хворобами серця та судин.

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Захід (Львів, Івано-Франківськ) У західних областях вдень очікується +24…+28 °C, вночі – до +15 °C. У гірських районах не виключені короткі дощі. У Львові та Івано-Франківську сильні зливи малоймовірні, хоча рівень вологості залишається підвищеним. Концентрація алергенів у повітрі перебуває на середньому рівні.

Південь України (Одеса, Херсон)

На півдні країни панує стабільна літня погода – безхмарне небо та спека до +34 °C. Повітря сухе, вітер майже відсутній. У Херсоні фіксується надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. У спекотну пору не забувайте носити капелюх і пити достатньо води – це не просто комфорт, а необхідність для збереження здоров’я.

Неділя, 27 липня

Цей день уособлює типове мінливе літо: спека змінюється дощами, а місцями можливі грози й різке зниження температури. Згідно з прогнозом SINOPTIK.ua, неділя обіцяє бути непередбачуваною – тому варто уважно стежити за прогнозом у вашому регіоні.

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Схід (Харків, Луганськ) У східних регіонах – коливання температури від +23 °C до +32 °C. У Харкові очікується суха погода, тоді як у Луганській області ймовірні грози. Незважаючи на близькі до кліматичної норми температурні показники, через підвищену вологість можливе відчуття дискомфорту.

Центр (Київ, Дніпро) У центральній частині країни – опади. У Київській та Житомирській областях прогнозуються сильні зливи до 11 мм, супроводжувані грозами. У столиці температура коливатиметься від +23 до +31 °C, із суттєвим похолоданням під вечір. Синоптики застерігають метеозалежних людей: у такі дні краще скоротити перебування надворі. Водночас у багатьох районах зберігається висока ймовірність пожеж.

Захід (Львів, Івано-Франківськ) Цей регіон – наймінливіший за погодними умовами. Очікуються потужні дощі та грози. В Івано-Франківську, Ужгороді та Мукачевому рівень опадів перевищить 10 мм. Денна температура триматиметься в межах +23…+28 °C, нічна знизиться до +13 °C. Повітря свіже, але для алергіків – не найкраще: у Луцьку й Володимирі фіксують високий рівень трав’яного пилку. Людям із сезонною алергією варто бути обережними.

Південь (Одеса, Херсон) На півдні день розпочнеться сонячно, проте до вечора можливі короткі грози. В Одесі та Херсоні температура сягатиме +29…+33 °C. Спека вже не така виснажлива, як у попередній день, але ризик виникнення пожеж залишається дуже високим.

Раніше ми розповідвали, де очікуються дощі 26 липня.

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