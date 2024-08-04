Тепер це дійсно реальність у нашому небі: Зеленський показав перші літаки F-16 в Україні (відео)

Президент Володимир Зеленський підтвердив прибуття літаків F-16 в Україну у неділю, 4 серпня. Він подякував західним партнерам, які надали ці винищувачі.

За його словами, першими державами, які акцептували запит на літаки, є Данія, Нідерланди та Сполучені Штати Америки. Про це Зеленський сказав у своїй заяві.

"Від початку цієї війни ми говорили з партнерами про те, що необхідно закрити наше небо від російських ракет, літаків. Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, нашої ППО, наших Сил оборони. Ми часто чули у відповідь "Це неможливо", але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. Тепер це дійсно реальність у нашому небі", – наголосив він.

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Зеленський додав, що українські пілоти якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає десятки літаків. Йшлося про 60 винищувачів. Союзники попереджали, що постачання не будуть відбуватися відразу. Головним фактором у цьому питанні залишається навчання як пілотів, так технічного персоналу, а також підготовка інфраструктури для обслуговування літаків.

Нагадаємо, у неділю, 4 серпня, у населеному пункті Мирне Кальміуського району Маріуполя загорілася військова база окупантів.

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