Тернополянин змінив своє прізвище на найдовше в Україні: майже 50 символів

В Україні чоловік обрав собі прізвище довжиною в майже 50 літер. Змінювати особисті дані українець почав ще у 2010 році, та дійшов до такого результату у 2019 році.

Прізвище та ім'я виглядає так – Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко. Про це повідомляє Т1 Новини.

За словами чоловіка, кількість символів у реєстрі тільки 50. Своєю чергою він планував зробити прізвище на 70 символів.

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Чоловік пояснює вибір тим, що Володимир – це бути в мирі з усім. Друга частина імені означає, що власник ставиться до всього серйозно, а грім та град – це намагання дати опір всьому.

Показувати своє обличчя чоловік відмовився, каже не хоче привертати увагу людей. Комбінувати прізвище та ім’я чоловікові допомогла інформація у Вікіпедії.

Друзі чоловіка вже звикли до такого незвичного імені, проте скорочують його до "Бронік" або "Бронівогневладислав". Втім, по батькові він залишив у документах без змін, Миколайович.

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