"Проект" чи "Проєкт": Як таки правильно писати слова за новими правилами української мови

Останні події в Україні, пов'язані зі складною ситуацією на сході країни та російським вторгненням, призвели до значного збільшення кількості україномовних людей і водночас посилили відторгнення від російської мови. Проте ця ситуація також викликала помилки в користуванні українською мовою, оскільки не всі відразу осягли всі її тонкощі.

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Однією з найпоширеніших помилок є неправильне написання слова "проєкт" чи "проект". Щоб уникнути цього недорозуміння, давайте розглянемо правильний спосіб написання цього слова, який пояснюється Gosta Media.

Слово "проєкт" має іншомовне походження та пишеться через поєднання літер "про" та "-єкт-". Українська мова передає це поєднання буквою "є", тому правильно писати "проєкт". Проте після 1933 року, коли Москва розпочала політику геноциду українців та намагалася підпорядкувати літературну українську мову нормам російської, слова, такі як "проєкт" та "проєкція", стали писати через "е", як "проект" і "проекція".

На щастя, новий український правопис виправляє цю несправедливість і в першу чергу повертає написання слова "проєкт" через "є". Це означає, що українці знову можуть користуватися своєю мовою відповідно до її історичних правил.

Проте є і хороша новина для тих, кому складно звикати до таких змін. Зараз ще триває перехідний етап, і написання "проект" через "е" поки що не вважається помилкою, включаючи і під час ЗНО. Таким чином, всі мають можливість поступово адаптуватися до нового правопису.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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