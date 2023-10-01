"Проект" или "Проєкт": Как правильно писать слова по новым правилам украинского языка

Полномасштабное вторжение россии в Украину значительно увеличило количество украиноязычных граждан и одновременно усилило отторжение от русского языка. Но эта ситуация также вызвала ошибки в использовании украинского языка, поскольку не все сразу освоили все его тонкости.

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Одной из наиболее распространенных ошибок является неправильное написание слова "проєкт" или "проект". Чтобы избежать этого недоразумения, давайте рассмотрим правильный способ написания этого слова, объясняемый Gosta Media.

Слово "проєкт" имеет иноязычное происхождение и пишется через сочетание букв "про" и "-єкт-". Украинский язык передает это сочетание буквой "є", поэтому правильно писать "проєкт". Однако после 1933 года, когда Москва начала политику геноцида украинцев и попыталась подчинить литературный украинский язык нормам русского, слова, такие как "проєкт" и "проєкція", стали писать через "е", как "проект" и "проекція".

К счастью, новое украинское правописание исправляет эту несправедливость и в первую очередь возвращает написание слова "проєкт" через "є". Это означает, что украинцы снова могут пользоваться своим языком в соответствии с его историческими правилами.

Однако есть и хорошая новость для тех, кому трудно привыкнуть к таким изменениям. Сейчас еще продолжается переходный период, и написание "проект" через "е" пока что не считается ошибкой, включая и при сдаче ЗНО. Таким образом, все имеют возможность постепенно адаптироваться к новому правописанию.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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