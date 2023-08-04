Як сказати українською 'квартира со всеми удобствами': відеоурок від Авраменка

Популяризатор української мови та письменник Олександр Авраменко пояснив, як українською мовою правильно сказати фразу "квартира со всеми удобствами". Вона не перекладається дослівно як "квартира з усіма зручностями".

За словами спеціаліста, правильно буде говорити "квартира з усіма вигОдами".

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"Квартира з усіма зручностями – це калька з російської. Запам'ятайте, українською треба казати "квартира з усіма вигОдами", – сказав він.

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Мовознавець каже, що в українській мові є слово "вИгода", те, що дає добрі наслідки, або прибуток. А є й слово "вигОда", що означає "сприятливі умови", "зручність у чомусь".

Раніше Авраменко пояснив, як українською правильно перекласти "девичник" та "мальчишник".

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