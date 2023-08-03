Як приймати ліки 'після їди' чи 'після їжі' – Авраменко назвав правильний варіант

Зачасту українці вживають словосполучення "до їжі", або "після їжі", коли йдеться про приймання харчів та якусь дію після цього. Однак правильно було б говорити "після їди" або "до їди".

Про це правило розповів відомий український мовознавець Олександр Авраменко.

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Філолог пояснив, що "їжа" – це страва, а "їда" – це процес. "Іноді нам доводиться лікуватися, або вживати пігулки для профілактики. І саме тут виникає питання, як же правильно сказати – "вживати пігулки під час їди", чи "вживати пігулки під час їжі". Усе дуже просто. Річ у тім, що "їжа" це те саме, що й "страва". Ми ж не кажемо "вживати пігулки під час страви", а ось "їда" – це процес споживання страви, тому слід говорити: "Вживайте пігулку до їди, під час їди, або під час неї", – пояснив Авраменко.

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Він сказав, що часто чує таку помилку: "перше блюдо борщ, а друге – рис з рибою".

"Насправді блюдо – це така пласка велика тарілка, тобто це різновид посуду. Тому правильно сказати не "перше блюдо", а "перша страва". І ось саме страви ми подаємо на блюді", – додав фахівець.

Авраменко додав: А якщо ви хочете побажати "приємного апетиту", то скажіть "смачного!".

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