'Забудьте це слово': філолог пояснив, як правильно буде українською 'творог'

Серед українців можна часто почути вживання слова "творог" на позначення м'якого сиру. Втім, це слово не притаманне українській мові.

Це слово є русизмом та нав'язане українцям російською культурою. Про це розповідав доктор філологічних наук Олександр Пономарів у блозі для BBC Україна.

Російське слово "творог" перекладається українською як сир. Цим словом також помилково називають кисломолочний сир, з якого видалили сироватку.

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Слово "творог" сильно поширене у певних регіонах України, однак філологи радять забути це слово, оскільки воно є суржиком, тобто штучним обєднанням кількох мов без дотримання літературних норм.

Своєю чергою "сир" з російської правильно перекладається на українську як "твердий сир".

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