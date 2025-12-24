Зеленський анонсував нові програми фінансової підтримки населення: про що йдеться

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наміри запровадити у 2026 році нові програми прямої фінансової допомоги для громадян. Таке рішення, за його словами, базується на позитивних результатах чинної програми "Зимова підтримка", а також на досвіді країн Заходу, де подібні механізми довели свою ефективність.

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні до українців. За словами президента, майже 18 мільйонів громадян уже подали заявки на отримання виплат у межах "Зимової підтримки", і найближчим часом ця цифра може зрости. Він наголосив, що 24 грудня є крайнім терміном подання заявок, тож важливо встигнути оформити допомогу саме до Різдва.

"Ми бачимо, що пряма фінансова підтримка реально працює. Такий підхід застосовується не лише в Україні — аналогічні програми діють у США, країнах Європи та інших державах. Тому наступного року ми також передбачимо нові формати такої допомоги", — зазначив Зеленський.

Водночас президент уточнив, що, попри завершення прийому заявок 24 грудня, отримані кошти громадяни зможуть використати протягом першого півріччя 2026 року — до кінця червня.

Практика масових прямих виплат, відома як "гелікоптерні гроші", активно застосовувалася на Заході переважно у кризових ситуаціях. Найяскравіший приклад — Сполучені Штати Америки під час пандемії COVID-19, коли через різке падіння споживчої активності держава виплачувала громадянам чеки на суму до 1400 доларів. Це дозволило підтримати платоспроможність населення та стабілізувати економіку в умовах невизначеності.

