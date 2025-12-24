Зеленский анонсировал новые программы финансовой поддержки населения: о чем идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерениях ввести в 2026 году новые программы прямой финансовой помощи для граждан. Такое решение, по его словам, базируется на положительных результатах действующей программы Зимняя поддержка, а также на опыте стран Запада, где подобные механизмы доказали свою эффективность.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении к украинцам. По словам президента, почти 18 миллионов граждан уже подали заявки на получение выплат в рамках Зимней поддержки, и в ближайшее время эта цифра может возрасти. Он подчеркнул, что 24 декабря является крайним сроком подачи заявок, поэтому важно успеть оформить помощь именно к Рождеству.

"Мы видим, что прямая финансовая поддержка реально работает. Такой подход применяется не только в Украине – аналогичные программы действуют в США, странах Европы и других государствах. Поэтому в следующем году мы также предусмотрим новые форматы такой помощи", – отметил Зеленский.

В то же время, президент уточнил, что, несмотря на завершение приема заявок 24 декабря, полученные средства граждане смогут использовать в течение первого полугодия 2026 года — до конца июня.

Практика массовых прямых выплат, известная как "вертолеты", активно применялась на Западе преимущественно в кризисных ситуациях. Самый яркий пример — Соединенные Штаты Америки во время пандемии COVID-19, когда из-за резкого падения потребительской активности государство выплачивало гражданам чеки на сумму до 1400 долларов. Это позволило поддержать платежеспособность населения и стабилизировать экономику в условиях неопределенности.

