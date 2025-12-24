Дрони атакували російську Тульську область: є влучання у завод синтетичних полімерів (фото)

У ніч проти 24 грудня в місті Єфремов Тульської області РФ пролунали численні вибухи. Після цього в районі місцевого підприємства, що спеціалізується на виробництві синтетичних полімерів, спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали, дані супутникової системи NASA FIRMS. За словами місцевих жителів, перші вибухи було чутно близько 03:20. Очевидці стверджують, що їх було не менше десяти. У соціальних мережах з’явилися відео, на яких зафіксовано яскраве світіння в небі та вогонь у промисловій зоні міста.

Інформацію про пожежу підтверджують і супутникові дані NASA FIRMS — система зафіксувала кілька осередків високої температури на території ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку".

Губернатор Тульської області визнав факт атаки та подальшого займання на "одному з підприємств", однак деталей щодо масштабів пошкоджень або наслідків інциденту не повідомив.

Завод у Єфремові є одним із ключових виробників синтетичного каучуку в Росії та має стратегічне значення для військово-промислового комплексу країни. Підприємство виготовляє продукцію подвійного призначення, яка використовується у військовій сфері.

Зокрема, синтетичні каучуки та полімери необхідні для виробництва гумотехнічних виробів — шин для військових вантажівок, колісних бронетранспортерів та авіаційної техніки. Окрему роль відіграють поліізобутиленові присадки, що застосовуються у спеціальних паливно-мастильних матеріалах і гідравлічних рідинах для танків, бойових машин піхоти та артилерійських тягачів.

Крім того, продукція підприємства використовується у виробництві герметиків, ізоляційних матеріалів для військової електроніки та антикорозійних покриттів для озброєння.

