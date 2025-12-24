Корисно для майбутніх пенсіонерів: як дізнатись свій стаж онлайн

Щоб швидко перевірити свій страховий стаж, можна скористатися кількома онлайн-сервісами: вебпорталом Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua), мобільними додатками "Пенсійний фонд" та "Дія" (замовлення довідки ОК-5), а також через "Приват24" у розділі "Послуги" > "Запити до ПФУ".

Ці сервіси дозволяють оперативно отримати інформацію про відпрацьовані роки, що важливо для планування майбутньої пенсії. Про це повідомляє ПФУ.

Способи перевірки стажу онлайн:

Через портал Пенсійного фонду України:

Перейдіть на сайт portal.pfu.gov.ua.

Авторизуйтесь за допомогою Дія.Підпису, КЕП або BankID.

Увійдіть у свій особистий кабінет і перейдіть до розділу "Дані з реєстру застрахованих осіб", де доступна інформація про ваш страховий стаж та інші дані.

Через додаток "Дія":

Відкрийте додаток та авторизуйтесь.

Зайдіть у розділ "Сервіси" > "Довідки та витяги".

Замовте довідку ОК-5, яка містить деталі про ваш страховий стаж.

Через мобільний додаток "Пенсійний фонд":

Завантажте додаток та увійдіть до свого кабінету.

Переглядайте дані про свій страховий стаж та заробітну плату.

Через "Приват24":

Увійдіть у додаток.

Перейдіть у розділ "Послуги" > "Запити до Пенсійного фонду".

Надішліть запит, вказавши свій ІПН, щоб отримати інформацію про стаж.

Якщо у вас є старі записи в паперовій трудовій книжці, рекомендується завантажити їх скан-копії через вебпортал ПФУ. Це дозволить повністю оцифрувати ваш трудовий стаж та коректно відобразити його в системі.

