Корисно для майбутніх пенсіонерів: як дізнатись свій стаж онлайн

Для цього можна скористатися кількома онлайн-сервісами

Щоб швидко перевірити свій страховий стаж, можна скористатися кількома онлайн-сервісами: вебпорталом Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua), мобільними додатками "Пенсійний фонд" та "Дія" (замовлення довідки ОК-5), а також через "Приват24" у розділі "Послуги" > "Запити до ПФУ".

Ці сервіси дозволяють оперативно отримати інформацію про відпрацьовані роки, що важливо для планування майбутньої пенсії. Про це повідомляє ПФУ.

Способи перевірки стажу онлайн:

  1. Через портал Пенсійного фонду України:
  • Перейдіть на сайт portal.pfu.gov.ua.
  • Авторизуйтесь за допомогою Дія.Підпису, КЕП або BankID.
  • Увійдіть у свій особистий кабінет і перейдіть до розділу "Дані з реєстру застрахованих осіб", де доступна інформація про ваш страховий стаж та інші дані.
  1. Через додаток "Дія":
  • Відкрийте додаток та авторизуйтесь.
  • Зайдіть у розділ "Сервіси" > "Довідки та витяги".
  • Замовте довідку ОК-5, яка містить деталі про ваш страховий стаж.
  1. Через мобільний додаток "Пенсійний фонд":
  • Завантажте додаток та увійдіть до свого кабінету.
  • Переглядайте дані про свій страховий стаж та заробітну плату.
  1. Через "Приват24":
  • Увійдіть у додаток.
  • Перейдіть у розділ "Послуги" > "Запити до Пенсійного фонду".
  • Надішліть запит, вказавши свій ІПН, щоб отримати інформацію про стаж.

Якщо у вас є старі записи в паперовій трудовій книжці, рекомендується завантажити їх скан-копії через вебпортал ПФУ. Це дозволить повністю оцифрувати ваш трудовий стаж та коректно відобразити його в системі.

