Корисно для майбутніх пенсіонерів: як дізнатись свій стаж онлайн
Щоб швидко перевірити свій страховий стаж, можна скористатися кількома онлайн-сервісами: вебпорталом Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua), мобільними додатками "Пенсійний фонд" та "Дія" (замовлення довідки ОК-5), а також через "Приват24" у розділі "Послуги" > "Запити до ПФУ".
Ці сервіси дозволяють оперативно отримати інформацію про відпрацьовані роки, що важливо для планування майбутньої пенсії. Про це повідомляє ПФУ.
Способи перевірки стажу онлайн:
- Через портал Пенсійного фонду України:
- Перейдіть на сайт portal.pfu.gov.ua.
- Авторизуйтесь за допомогою Дія.Підпису, КЕП або BankID.
- Увійдіть у свій особистий кабінет і перейдіть до розділу "Дані з реєстру застрахованих осіб", де доступна інформація про ваш страховий стаж та інші дані.
- Через додаток "Дія":
- Відкрийте додаток та авторизуйтесь.
- Зайдіть у розділ "Сервіси" > "Довідки та витяги".
- Замовте довідку ОК-5, яка містить деталі про ваш страховий стаж.
- Через мобільний додаток "Пенсійний фонд":
- Завантажте додаток та увійдіть до свого кабінету.
- Переглядайте дані про свій страховий стаж та заробітну плату.
- Через "Приват24":
- Увійдіть у додаток.
- Перейдіть у розділ "Послуги" > "Запити до Пенсійного фонду".
- Надішліть запит, вказавши свій ІПН, щоб отримати інформацію про стаж.
Якщо у вас є старі записи в паперовій трудовій книжці, рекомендується завантажити їх скан-копії через вебпортал ПФУ. Це дозволить повністю оцифрувати ваш трудовий стаж та коректно відобразити його в системі.
