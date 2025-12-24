Полезно для будущих пенсионеров: узнать свой стаж онлайн

Чтобы быстро проверить свой страховой стаж, можно воспользоваться несколькими онлайн-сервисами: веб-порталом Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua), мобильными приложениями "Пенсионный фонд" и "Действие" (заказ справки ОК-5), а также через "Приват24" в разделе "Услуги" > "Услуги" > "Услуги" > "Услуги" >

Эти сервисы позволяют оперативно получить информацию об отработанных годах, что немаловажно для планирования будущей пенсии. Об этом сообщает ПФУ.

Способы проверки стажа онлайн:

Через портал Пенсионного фонда Украины:

Перейдите на сайт portal.pfu.gov.ua.

Авторизируйтесь с помощью Действия. Подписи, КЭП или BankID.

Войдите в свой личный кабинет и перейдите в раздел "Данные из реестра застрахованных лиц", где доступна информация о вашем страховом стаже и других данных.

Через приложение "Действие":

Откройте приложение и авторизуйтесь.

Зайдите в раздел "Сервисы" > "Справки и подъемники".

Закажите справку ОК-5, содержащую детали о вашем страховом стаже.

Через мобильное приложение "Пенсионный фонд":

Загрузите приложение и войдите в свой кабинет.

Просматривайте данные о страховом стаже и заработной плате.

Через "Приват24":

Войдите в приложение.

Перейдите в раздел "Услуги" > "Запросы в Пенсионный фонд".

Отправьте запрос, указав свой ИНН, чтобы получить информацию о стаже.

Если у вас есть старые записи в бумажной трудовой книжке, рекомендуется загрузить их скан-копии через веб-портал ПФУ. Это позволит полностью оцифровать ваш трудовой стаж и корректно отразить его в системе.

