Полезно для будущих пенсионеров: узнать свой стаж онлайн
Чтобы быстро проверить свой страховой стаж, можно воспользоваться несколькими онлайн-сервисами: веб-порталом Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua), мобильными приложениями "Пенсионный фонд" и "Действие" (заказ справки ОК-5), а также через "Приват24" в разделе "Услуги" > "Запросы в Пенсионный фонд".
Эти сервисы позволяют оперативно получить информацию об отработанных годах, что немаловажно для планирования будущей пенсии. Об этом сообщает ПФУ.
Способы проверки стажа онлайн:
- Через портал Пенсионного фонда Украины:
- Перейдите на сайт portal.pfu.gov.ua.
- Авторизируйтесь с помощью Действия. Подписи, КЭП или BankID.
- Войдите в свой личный кабинет и перейдите в раздел "Данные из реестра застрахованных лиц", где доступна информация о вашем страховом стаже и других данных.
- Через приложение "Действие":
- Откройте приложение и авторизуйтесь.
- Зайдите в раздел "Сервисы" > "Справки и подъемники".
- Закажите справку ОК-5, содержащую детали о вашем страховом стаже.
- Через мобильное приложение "Пенсионный фонд":
- Загрузите приложение и войдите в свой кабинет.
- Просматривайте данные о страховом стаже и заработной плате.
- Через "Приват24":
- Войдите в приложение.
- Перейдите в раздел "Услуги" > "Запросы в Пенсионный фонд".
- Отправьте запрос, указав свой ИНН, чтобы получить информацию о стаже.
Если у вас есть старые записи в бумажной трудовой книжке, рекомендуется загрузить их скан-копии через веб-портал ПФУ. Это позволит полностью оцифровать ваш трудовой стаж и корректно отразить его в системе.
