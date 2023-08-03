Как принимать лекарство 'після їди' или 'після їжі' – Авраменко назвал правильный вариант

Часто украинцы употребляют словосочетание "до їжі", или "після їжі" когда речь идет о приеме пищи и каком-то действии после этого. Однако правильно было бы говорить "після їди" или "до їди".

Об этом правиле рассказал известный украинский языковед Александр Авраменко.

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Филолог объяснил, что "їжа" – это блюдо, а "їда" – это процесс. "Иногда нам приходится лечиться, или употреблять таблетки для профилактики. И именно здесь возникает вопрос, как правильно сказать - "вживати пігулки під час їди", или "вживати пігулки під час їжі". Все очень просто. Дело в том, что "їжа" это то же самое, что и "страва". Мы же не говорим "вживати пігулки під час страви", а вот "їда" - это процесс потребления блюда, поэтому следует говорить: "Вживайте пігулку до їди, під час їди, або під час неї", – объяснил Авраменко.

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Он сказал, что часто слышит такую ошибку: "перше блюдо борщ, а друге – рис з рибою".

"На самом деле блюдо – это такая плоская большая тарелка, то есть это разновидность посуды. Поэтому правильно сказать не "перше блюдо", а "перша страва". И вот именно "страви" мы подаем на "блюды", – добавил специалист.

Авраменко добавил: А если вы хотите пожелать "приятного аппетита", то скажите "смачного!"

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