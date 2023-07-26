Як українською правильно перекласти 'девичник' та 'мальчишник': пояснення від Авраменка

У російській мові існують слова "девичник" та "мальчишник" на позначення відповідних вечірок перед одруженням. Українці часто відчувають проблеми з тим, аби перекласти ці слова.

Кожна мова має свої особливості. Про це розповів дослідник і популяризатор української мови Олександр Авраменко.

"Українці здавна вечірку молодої напередодні весілля називали дівич-вечором. Дівич-вечір треба писати через дефіс", – сказав він.

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За словами Авраменка, це був той вечір, коли дівчина прощалася із дівуванням, виконуючи з подружками обряди.

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"А як же називається "мальчишник". Дуже просто – так само поєднанням двох слів – парубоцький вечір, або парубоцька вечірка", – пояснив дослідник.

Він додав, що парубком називають юнака, або неодруженого чоловіка. Тому "холостяцька вечірка" неправильний варіант.

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