Как по-украински правильно перевести 'девичник' и 'мальчишник': объяснение от Авраменко

В русском языке существуют слова "девичник" и "мальчишник" на обозначение соответствующих вечеринок перед женитьбой. Украинцы часто испытывают проблемы с тем, чтобы перевести эти слова.

Каждый язык имеет свои особенности. Об этом рассказал исследователь и популяризатор украинского языка Александр Авраменко.

"Украинцы издавна вечеринку молодой накануне свадьбы называли "дівич-вечором". "Дівич-вечір" надо писать через дефис", – сказал он.

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По словам Авраменко, это был тот вечер, когда девушка прощалась с девочкой, совершая с подружками обряды.

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"А как же называется "мальчишник". Очень просто – так же сочетанием двух слов – "парубоцький вечір", или "парубоцька вечірка", – пояснил исследователь.

Он добавил, что парнем называют юношу, или холостого мужчину. Поэтому "холостяцкая вечеринка" неправильный вариант.

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