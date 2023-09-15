Мовознавець пояснив, як правильно перекласти на українську 'перчатки'

Українці часто для позначення зимового одягу використовують суржикові слова, калькуючи російську. Зокрема, це стосується слова "перчатки".

Про це розповів для "Сніданку з 1+1" вчитель української мови Олександр Авраменко. Він пояснив, як правильно перекласти це слово.

"Наші словники знають два слова – "рукавиці" і "рукавички", але вони позначають не одне і те ж саме", – зазначив мовознавець.

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Авраменко вказав, що "рукавиці" мають лише одне відділення для великого пальця. Своєю чергою "рукавички" мають п’ять отворів – для кожного пальця руки.

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"А от боксерські можуть бути і "рукавиці", і "рукавички" – залежно від розміру", – додав вчитель.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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