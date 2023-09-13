Як сказати українською 'голь на выдумки хитра' та 'сгорать со стыда': пояснення мовознавця

Українці часто неправильно перекладають російські фрази, вдаючись до дослівного перекладу. Втім, в українській мові є свої питомі народні вислови.

Зокрема, це стосується фраз "сгорать со стыда", "будь он неладен" та "голь на выдумки хитра". Про це мовознавець Олександр Авраменко розповів для "Сніданку з 1+1".

"Нещодавно почув в одному інтерв'ю вислів "я згорав із сорому". Це буквальний переклад російської фрази "сгорать со стыда". Український відповідник – "паленіти від сорому", – зазначив він.

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Авраменко додав, що російський вислів "будь он неладен" варто перекладати не дослівно. В українській мові відповідником буде "хай йому грець".

"Ось як сказати українською "голь на выдумки хитра"? А ось як: "пішла голота на вигадки", – пояснив мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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