Мовознавець пояснив, як правильно перекласти українською 'вразвалку' і 'на цыпочках'

Українці у розмовній мові часто неправильно перекладають російські слова, що позначають ходьбу. Йдеться про "трусцой", "вразвалку" і "на цыпочках".

Відомий український вчитель Олександр Авраменко пояснив, які відповідники можна вживати для позначення цих дій. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Уникайте суржикових елементів ходити "трусцой", "вразвалку" і "на цыпочках". Запам’ятайте, ходити "підтюпцем", російською "трусцой", це ходити дрібними швидкими кроками", – пояснив мовознавець.

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Авраменко додав, що російському слову "вразвалку" відповідає вислів "ходити перевальцем". Він розтлумачив, що "перевальцем" – це ходити, перевалюючись з боку на бік, похитуючись і не поспішаючи.

Для російського "ходить на цыпочках" потрібно вживати український вислів "ходити навшпиньки". Це означає ходити на кінчиках пальців ніг.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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