Языковед объяснил, как правильно перевести на украинский 'вразвалку' и 'на цыпочках'

Украинцы в разговорном языке часто неправильно переводят русские слова, обозначающие ходьбу. Речь идет о "трусцой", "вразвалку" и "на цыпочках".

Известный украинский учитель Александр Авраменко объяснил, какие соответствия можно использовать для обозначения этих действий. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Избегайте суржиковых элементов ходить "трусцой", "вразвалку" и "на цыпочках". Запомните, ходить "підтюпцем", по русски "трусцой", это ходить мелкими быстрыми шагами", – объяснил языковед.

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Авраменко добавил, что русскому слову "вразвалку" соответствует высказывание "ходити перевальцем". Он объяснил, что "перевальцем" – это ходить, переваливаясь с боку на бок, покачиваясь и не спеша.

Для русского "ходит на цыпочках" нужно употреблять украинское выражение "ходити навшпиньки". Это значит ходить по кончикам пальцев ног.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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