Имеет ли право пенсионер получать одновременно пенсию и зарплату

Приблизительно каждый четвертый украинец после выхода на пенсию продолжает работать. Разъясняем, разрешено ли в таком случае получать и полную пенсию, и зарплату и какие ограничения существуют.

Действующее пенсионное законодательство в целом не запрещает совмещать пенсию с заработной платой. То есть, сам факт работы не является основанием для автоматического уменьшения пенсии. В то же время, важно учитывать особенности начисления доплат и надбавок. Об этом сообщает ПФУ.

Часть доплат к пенсии предусмотрена исключительно для неработающих пенсионеров. Поэтому при трудоустройстве такие надбавки могут быть отменены, а после увольнения — восстановлены.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Почему нужно сообщать Пенсионный фонд

Пенсионер обязан проинформировать Пенсионный фонд о начале или прекращении трудовой деятельности в течение 10 календарных дней. Это необходимо для корректного перерасчета выплат.

Если пенсионер продолжал получать надбавки, на которые не имел права из-за работы, эти средства будут считаться излишне выплаченными. В таком случае их придется вернуть. Если этого не сделать добровольно, Пенсионный фонд будет удерживать деньги автоматически — ежемесячно, но не более 20% от суммы пенсии до полного погашения долга.

Такие же правила действуют и для пенсионеров, зарегистрированных как физические лица-предприниматели.

Кому не разрешено совмещать пенсию и зарплату

Отдельную категорию составляют лица, получающие пенсию за выслугу лет. Если такой пенсионер трудоустраивается на должность, дающую право на эту же пенсию, ее выплату приостанавливают. В этот период человек получает только заработную плату, а после увольнения выплату пенсии возобновляется.

В то же время, если пенсионер за выслугу лет работает в должности или по специальности, не дающей права на такую пенсию, он может одновременно получать и пенсию, и заработную плату.

Напомним, мы уже писали, почему не увеличивают зарплаты военных.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!