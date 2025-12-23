Список болезней, которые определяют непригодность к службе сократили: о чем идет речь

Министерство обороны Украины обновило перечень заболеваний, влияющих на определение пригодности граждан к прохождению военной службы. В то же время эксперты обращают внимание на серьезные проблемы в подходах к медицинской оценке военнообязанных.

Военная омбудсменка Ольга Решетилова в комментарии для издания " Главком " отметила, что требования к состоянию здоровья в настоящее время существенно смягчены из-за нехватки личного состава. В результате значительная часть людей, официально признанных пригодными, фактически не способны полноценно выполнять боевые или служебные задачи.

По ее словам, работа военно-врачебных комиссий часто сводится к поверхностному осмотру. Если во время проверки не обнаруживаются очевидные симптомы серьезных болезней, человека признают пригодным к службе, даже без более глубокого анализа состояния здоровья.

Решетилова подчеркнула, что в условиях войны в армию попадают не только физически крепкие люди. Интенсивные перегрузки, хронический стресс и сложные условия службы часто приводят к ухудшению самочувствия военных. Особое внимание омбудсменка обратила на проблему так называемого "букета болезней".

Даже если отдельные диагнозы, например сахарный диабет, радикулит или повышенное артериальное давление, формально не являются основанием для освобождения от службы, их сочетание может существенно ограничивать возможности человека. Именно поэтому, по словам Решетиловой, пригодность необходимо определять комплексно, учитывая все состояние здоровья, а не каждое заболевание в отдельности.

Она также сообщила, что изменения к приказу №402 уже подготовлены, однако неизвестно, на каком этапе они находятся. "Насколько мне известно, департамент здравоохранения Министерства обороны работал над тем, чтобы исключить отдельные заболевания из перечня тех, которые автоматически определяют пригодность к службе", - добавила военная омбудсменко.

