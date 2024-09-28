Тест для водіїв-початківців: який із цих знаків не забороняє повернути

Теоретичні знання та практичний досвід є основою безпеки на дорогах. Різні дорожні ситуації можуть вимагати швидкої реакції, тому важливо постійно оновлювати знання правил дорожнього руху, що сприяє безпеці всіх учасників руху.

Пропонуємо перевірити свої знання за допомогою цікавого тесту. На зображенні потрібно визначити, який зі знаків дозволяє поворот ліворуч.

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Тестове завдання. Джерело: Скриншот з tiktok.com/@auto_pdr.ua

Роз'яснення

Відповідно до пункту 8.2 ПДР, дорожні знаки мають пріоритет над розміткою та можуть бути постійними, тимчасовими або змінними.

Знак 4.1 дозволяє рух тільки прямо, проте не забороняє правий поворот на прилеглі території.

Знак 4.1. Джерело: Скриншот з tiktok.com/@auto_pdr.ua

Знак 5.5, який позначає односторонній рух, дозволяє повороти як праворуч, так і ліворуч.

Знак 5.5. Джерело: Скриншот з tiktok.com/@auto_pdr.ua

Тож правильна відповідь: знак 5.5 не забороняє поворот ліворуч.

Пропонуємо також пройти тест з ПДР щодо руху на кругових перехрестях.

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