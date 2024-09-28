Тест для начинающих водителей: какой из этих знаков не запрещает повернуть

Теоретические знания и практический опыт – основа безопасности на дорогах. Различные дорожные ситуации могут требовать быстрой реакции, поэтому важно постоянно обновлять знания ПДД, что способствует безопасности всех участников движения.

Предлагаем проверить свои знания с помощью интересного теста. На изображении нужно определить, какой из знаков разрешает поворот налево.

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Тестовая задача. Источник: Скриншот с tiktok.com/@auto_pdr.ua

Разъяснение

Согласно пункту 8.2 ПДД, дорожные знаки имеют приоритет над разметкой и могут быть постоянными, временными или переменными.

Знак 4.1 разрешает движение только прямо, однако не запрещает правый поворот на прилегающие территории.

Знак 4.1. Источник: Скриншот с tiktok.com/@auto_pdr.ua

Знак 5.5, обозначающий одностороннее движение, разрешает повороты как направо, так и налево.

Знак 5.5. Источник: Скриншот с tiktok.com/@auto_pdr.ua

Поэтому правильный ответ: знак 5.5 не запрещает поворот налево.

Предлагаем также пройти тест по ПДД по движению на круговых перекрестках.

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