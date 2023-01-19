Топ-10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному

З приходом нового року, ми закладаємо багато надій і планів, які б хотілося виконати, щоб стати кращими. Проте дуже часто обіцянки "почати все з нового аркуша" та "схуднути до літа" перетворюються на черговий самообман. У людини зникає мотивація та бажання рухатись вперед, адже наразі є багато інших справ. Проте сьогодні ви отримаєте підбірку з 10 надихаючих фільмів за версією Rotten Tomatoes, які додадуть мотивації вашому життю та, можливо, підштовхнуть вас до завершення давно запланованих ідей.

Кухар на колесах (2014)

Відмінна комедійна історія про те, як можна зламати життя та почати все заново. За сюжетом, кар'єру успішного шеф-кухаря Карла Каспера знищено. Він при повному ресторані влаштовує істерику знаменитому фуд-блогеру, який написав гнівну рецензію на Карла. Відео скандалу швидко потрапляє на YouTube, а сам Карл на біржу праці. Даремно прочекавши нових пропозицій, Карл вирішує почати все з самого початку та відкриває власну закусочну в пересувному фургоні. В помічники він бере власного десятирічного сина, якого після розлучення бачив рідко, і відправляється колесити південними штатами. І несподівано стає щасливою людиною…

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Все завжди і водночас (2022)

За сюжетом Евелін народилася у Китаї, а нині живе з родиною у Америці. Літній тато, чоловік та донька – ось про кого вона завжди дбає у першу чергу. Разом з тим пильної уваги жінки потребують всілякі квитанції за оплату рахунків. Боротьба з впертою працівницею податкової у розпалі. Раптом Евелін потрапляє у паралельну реальність. Виявляється, що є нескінчена кількість вимірів і у кожному жінка являє собою різну людину. Подорожуючи світами, вона може увібрати у себе безліч спогадів, вмінь та навичок. Від кожної наступної своєї варіації Евелін навчається чомусь вкрай необхідному в її реальному світі. Тож, якщо пощастить, вона і тим клятим паперам нарешті дасть раду.

Розумник Вілл Гантінґ (1997)

Професор Джеральд Ламбо, який викладає в Массачусетському технологічному інституті вивішує завдання для своїх студентів, сподіваючись, що хтось із них його вирішить. На подив математика, правильна відповідь на дошці з'являється швидко й анонімно. Тоді він ставить більш складне завдання, і знаходить за його рішенням молодого прибиральника Вілла. Виявляється, хлопець має ейдетичну пам'ять і феноменальний інтелект. Але він відмовляється користуватися цими дарами та розтрачує життя даремно.

Після чергових неприємностей, Хантінгу загрожує тюремне ув'язнення. Ламбо пропонує хлопцю угоду: він владнає все з поліцією, а Вілл за це почне вивчати обрані професором дисципліни та відвідувати психоаналітика. П'ять професіоналів відмовляються від роботи з саркастичним генієм, і в гру вступає Шон Мегуайр, якому вдається достукатися до комплексів свого підопічного, але і Шону належить розібратися в собі.

Приховані фігури (2016)

В центрі сюжету – історія чорношкірих жінок-математиків. Кетрін Джонсон, Дороті Воган та Мері Джексон трудяться в центрі NASA, який розташований у штаті Віргінія та славиться своїми расистськими настроями. Через це Дороті не підвищують у посаді, хоча вона фактично керує відділом прорахунків, Мері не може відвідувати курси підвищення кваліфікації, які проходять в "білому" коледжі, а Кетрін змушена бігати по нужді в іншу будівлю, оскільки в будівництві, де працює її група планування польотів, немає "кольорових" туалетів. Їх професіоналізм починають помічати, лише коли політ Гагаріна ставить NASA в цейтнот і у начальства не залишається часу на підтримку расової дискримінації.

Недоторканні / 1+1 (2011)

Дотепна, зворушлива та життєствердна французька комедія про дружбу хворого багатія та життєрадісного бідняка. За сюжетом, аристократ Філіп зазнав аварії під час польоту на параплані і з того моменту виявився повністю паралізованим. Він нічого не може робити самостійно і потребує постійного нагляду. Для цього Філіп наймає в доглядальники здоровенного веселого чоловіка з темним минулим. Іммігрант відкриває новому другові незвіданий світ, позбавлений аристократичних умовностей і пробуджує в нещасного каліки смак до життя.

Бріттані біжить марафон (2019)

27-річна Бріттані Форґлер з Нью-Йорка ночами гуляє в нічних клубах, а вранці насилу доповзає до роботи. Після того як чергове медичне обстеження показує значне погіршення її здоров’я, Бріттані вирішує зайнятися бігом. Вона одягає кросівки і пробігає першу сотню метрів. Потім ще одну. Дівчині вдається подолати милю, і вона вирішує, що пора починати готуватися до марафону.

Юлія і Джулія (2009)

Фільм розповідає про життя двох жінок, що належать до різних епох і соціальних верств, але однаково захоплених кулінарією і постійною роботою над собою. Джулі Пауелл мріє про письменницьку кар'єру, але черги з видавців біля її дверей, на жаль, не спостерігається. Щоб відволіктися від щоденної рутини, вона вирішує поставити перед собою мету: за рік приготувати більше п'ятисот рецептів описаних у відомій книзі Джулії Чайлд. Розповідь про свої кухарські пригоди Джулі оформляє в щоденні замітки, що публікуються в особистому блозі.

Паралельно цій історії показане і життя самої місіс Чайлд. Опинившись у Франції через службу чоловіка, вона з усією притаманною їй пристрастю почала осягати місцеву кухню. Свій досвід вона перенесла в книгу, яка на довгі роки стала флагманом кухарського мистецтва. Складнощі, що виникають на шляху обох жінок, роблять їх тільки сильнішими. А підтримка близьких зайвий раз допомагає переконатися, що вони йдуть правильним шляхом.

Життя Пі (2012)

Неймовірно красива пригодницька історія про довгу та небезпечну мандрівку хлопчика відкритим океаном у компанії хижого тигра. За сюжетом, письменник приходить в гості до індійця Пі Пателя, що живе в Канаді. Близький друг сім'ї Пателя на ім'я Френсіс розповів письменнику про те, що у Пі є чудова історія, яка його напевно зацікавить. У письменника не вийшов останній роман, і йому дуже потрібен хороший сюжет. Пі пригощає письменника вегетаріанськими стравами і розповідає свою історію. Так, подорожуючи на кораблі з Індії в Канаду, Пі, його родина і всі тварини їх зоопарку викинуті в море під час жахливого шторму. Виживає один лише Пі: тижнями він дрейфує по хвилях в рятувальній шлюпці в компанії злобного тигра.

Лев (2016)

За сюжетом, хлопчик Сару з дуже бідної родини у віці п’яти років губиться та опиняється на іншому кінці країни. Там, за півтори тисячі кілометрів від рідного дому, не знаючи назву свого міста і не розуміючи місцевої мови, Сару стає спочатку волоцюгою, а потім вихованцем притулку. Рік по тому доля посміхається хлопчику – його усиновляє заможня австралійська пара, яка відвозить Сару на інший континент, оточує турботою та любов'ю. Але образ матері і брата не відпускає хлопця, і через 25 років уже студентом він починає шукати свою індійську родину.

Завжди кажи "Так" (2008)

Сюжет оповідає про замкнутого відлюдькуватого та інтровертивного чоловіка, який завжди на всі питання відповідає "ні". Він практично не спілкується з оточуючими людьми. Але ось за порадою друга він потрапляє на семінар "Так – новий вид ні" і життя його круто змінюється. Тепер він на всі питання відповідає тільки "так". Спочатку це приводить його до відчаю, але після його чергового "так" відкриває для нього нові можливості.

Нагадаємо, після напруженої роботи, хочеться просто відключити мозок і подивитися щось корисне та заспокійливе. Тому UAportal підготував список 7 кращих фільмів, які варто переглядати перед сном.

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