Топ-3 дуже корисних для здоров’я продукти, які може дозволити собі кожен

Спеціалісти в області харчування погоджуються, що найкорисніші продукти для здоров'я не обов'язково повинні бути екзотичними та дорогими. Звичайні продукти також можуть бути багатими на поживні речовини.

Про це пише radiotrek.

Ось ТОП-3 таких продуктів:

Морська капуста

Це джерело вітамінів, амінокислот та мікроелементів. Вона ідеально підходить для очищення організму від шлаків. В морській капусті удвічі більше фосфору, у 11 разів більше магнію, у 16 разів більше заліза та у 40 разів більше натрію, ніж у звичайній капусті.

Цей продукт містить альгінову кислоту, фруктозу, полісахариди, вітаміни B1, B2, B12, Д, А, Е, аскорбінову кислоту, калій та клітковину.

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Бобові

Квасоля, горох, нут та сочевиця — це бобові, які багаті на рослинний білок. Вони є основою харчування для вегетаріанців. Бобові містять багато клітковини, вітаміни групи B, залізо та мінімальну кількість жирів. Регулярне споживання бобів допомагає нормалізувати роботу кишківника та серцево-судинної системи, а також знижує рівень цукру та шкідливого холестерину в крові. Рекомендується перед вживанням бобових їх замочити на 10-12 годин для видалення фітинової кислоти. Однак сирою квасолю краще не споживати.

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Квашена капуста

Квашена капуста багата вітамінами A, B, C, пектином, кальцієм, калієм, магнієм та цинком. Вона містить бета-каротин, вітамін U та групу B. Ці вітаміни попереджають розвиток численних захворювань шлунково-кишкового тракту, зокрема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. В квашеній капусті вітаміну P міститься у кілька разів більше, ніж у свіжій. Вже 300 г квашеної капусти містять добову норму вітаміну C, який є важливим для підтримання імунітету. Також 1 столова ложка квашеної капусти містить добову норму вітаміну К, який впливає на згортання крові.

Нагадаємо, ми вже писали, яку кашу краще їсти на сніданок.

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