Топ-3 очень полезные для здоровья продукты, которые может позволить себе каждый

Специалисты в области питания соглашаются, что полезные продукты для здоровья не обязательно должны быть экзотическими и дорогими. Обычные продукты также могут быть богаты питательными веществами.

Об этом пишет radiotrek.

Вот ТОП-3 таких продуктов:

Морская капуста

Это источник витаминов, аминокислот и микроэлементов. Она идеально подходит для очищения организма от шлаков. В морской капусте вдвое больше фосфора, в 11 раз больше магния, в 16 раз больше железа и в 40 раз больше натрия, чем в обычной капусте.

Этот продукт содержит альгиновую кислоту, фруктозу, полисахариды, витамины B1, B2, B12, Д, А, Е, аскорбиновую кислоту, калий и клетчатку.

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Бобовые

Фасоль, горох, нут и чечевица – это бобовые, богатые растительным белоком. Они являются основой питания для вегетарианцев. Бобовые содержат много клетчатки, витамины группы B, железо и малое количество жиров. Регулярное употребление бобов помогает нормализовать работу кишечника и сердечно-сосудистой системы, а также снижает уровень сахара и вредного холестерина в крови. Рекомендуется перед употреблением бобовых их замочить на 10-12 часов для удаления фитиновой кислоты. Однако сырой фасоль лучше не употреблять.

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Квашеная капуста

Квашеная капуста богата витаминами A, B, C, пектином, кальцием, калием, магнием и цинком. Она содержит бета-каротин, витамин U и группу B. Эти витамины предупреждают развитие многих заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. В квашеной капусте витамина P содержится в несколько раз больше, чем в свежей. Уже 300 г квашеной капусты содержат суточную норму витамина C, который важен для поддержания иммунитета. Также 1 столовая ложка квашеной капусты содержит суточную норму витамина К, влияющего на свертываемость крови.

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