Комаровский ответил ли опасные ранние арбузы

Когда на прилавках начинают появляться ароматные арбузы и сочные дыни, многие чувствуют сомнения относительно их качества. Одним из распространенных мифов является утверждение, что ранние сорта этих сладких фруктов могут быть опасны из-за содержания нитратов. Действительно ли ранние арбузы и дыни так опасны, как говорят?

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Евгений Комаровский, известный врач и ведущий, поделился своими выводами на эту тему в одном из видеороликов на своем канале YouTube.

Для выращивания арбузов и дынь требуется много солнечных дней – от 80 до 90. Но благодаря разнообразию климатических условий нашей планеты это возможно в любое время года. Следовательно, не стоит полагать, что ранние арбузы обязательно переполнены нитратами, ведь зимой на прилавках можно найти бахчевые фрукты, выращенные за границей, где солнце радует в течение всего года.

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Распространенный миф об опасности ранних арбузов и дынь связан с нитратами. Однако Комаровский отмечает, что нитраты присутствуют во всех растениях, поскольку их применяют в удобрениях для подкормки овощей и фруктов. Современный организм адаптировался к небольшим дозам нитратов, которые есть в продуктах. Таким образом, они не представляют угрозы для здоровья ответственных потребителей.

Дополнительно Комаровский подчеркивает, что самый высокий уровень нитратов наблюдается в кожуре арбузов и дынь, тогда как мякоть практически не содержит этих веществ.

Если вы хотите насладиться вкусным и безопасным арбузом, Комаровский рекомендует обратить внимание на степень созревания. Усвоенные нитраты уже не будут представлять угрозу здоровью в полностью созревших ягодах. Поэтому выбирайте арбузы и дыни, которые имеют должную степень зрелости.

Комаровский подчеркивает: "Если арбуз созрел, то он все уже усвоил – нитратов там больше нет".

Избегайте риска Врач отмечает, что риск отравления арбузами или дынями возможен только в случае покупки у ненадежных продавцов. Некоторые из них могут "подкрутить" вес фрукта, добавляя в него воду (иногда даже с сахаром), что может содержать вредные примеси. Такие действия могут привести к отравлению.

Итак, ключ к безопасному выбору – покупать арбузы и дыни у проверенных продавцов, готовых взять на себя ответственность за качество продукта. Не рискуйте здоровьем, выбирая только проверенные источники.

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