Как правильно выбрать вкусный арбуз в июле: советы от специалиста

Автор украинского Instagram-блога под названием "Рецепты, вкусные советы, огород и теплица" поделилась простыми советами по выбору вкусного и полезного арбуза.

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В своем блоге автор отметила, что арбузы могут содержать тяжелые металлы, такие как свинец, который часто находится в выхлопных газах. Поэтому лучше покупать арбузы в магазинах или на крытых рынках, а избегать покупок у продавцов, расположенных вдоль дорог.

Экспертша предоставила несколько советов по выбору арбуза. Она рекомендует выбирать арбузы с желтым цветом, поскольку они обычно слаще, даже если меньшего размера. Также стоит попробовать арбузы без косточки, поскольку они считаются вкуснее по сравнению с традиционными арбузами.

"Рекомендую покупать арбузы вытянутой формы, выращенные в южных регионах, особенно в Азии. В ближайшие годы к сожалению, арбузов из Херсона будет меньше. Уже сейчас начали выращивать арбузы в других регионах Украины, однако самые вкусные, по-моему, все же приходят с Узбекистана. Мы привыкли к узбекским дыням, но их арбузы также очень вкусные и сладкие. Поэтому советую", – подчеркнула автор блога.

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