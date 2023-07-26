Топ-5 методів використання скошеної трави: поради городників

Для того, щоб прибудинкова територія завжди виглядала доглянутою, дачники постійно знаходять методи боротьби з бур'янами та зайвою травою. Але куди дівати вже скошену траву. UaPortal підкаже.

Одним із варіантів використання скошеної трави є мульчування грядок, що виявилося універсальним і корисним агроінструментом. Мульча допомагає позбавитися від бур'янів, збагачує грунт корисними елементами та має інші цінні характеристики.

Суть в тому, що скошена трава має деякі переваги над соломою або сіном Коли скошений газон потрапляє в грунт, він негайно починає віддачу своїх корисних мікроелементів, оскільки вже має пошкоджені стебла. Це дозволяє швидше і ефективніше підживлювати рослини та грунт.

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Мульчування можна застосовувати під плодовими кущами, квітами, овочами та ягодами. Скошена трава також використовується для приготування настою, який слугує добривом для рослин. Для цього газонну траву складають у бочку і заливають водою. Після кількох тижнів бродіння утворюється органічна підгодівля, яку можна використовувати для поливу рослин.

Крім того, скошена трава може використовуватися в якості компосту. Після перегнивання вона перетвориться на корисне добриво.

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Кмітливі дачники знаходять інші креативні застосування скошеної трави. Наприклад, вони використовують її як "ковдру" для посадок на грядках. Для цього скошений газон слід ретельно висушити, створити відтік для води під час дощу, а потім укрити саджанці солом'яними будиночками. Такий метод допомагає захистити рослини від морозів і снігу під час зими.

Використання скошеної трави в садовому господарстві допомагає зробити доглянуту територію та сприяє росту і розвитку рослин. Такі прості і доступні методи допомагають зберегти природні ресурси та створити затишний садовий куточок.

Нагадаємо, ми вже писали, як використовувати скошену траву.

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