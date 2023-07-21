Всі можливі застосування: як використовувати скошену траву на городі та в саду

Для того, щоб територія біля заміського будинку завжди залишалася охайною, необхідно регулярно боротися з бур’янами і зайвою травою. Один із способів використання скошеної трави на грядках – мульчування. Цей універсальний метод поліпшує стан грядок і є корисним для рослин.

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Скошена зелена трава використовується як гаряча активна мульча, що швидко передає мікроелементи рослинам і ґрунту. Її перевага перед сухою соломою чи сіном полягає у тому, що скошений газон вже пошкоджений і готовий "поділитися" своїм хімічним складом миттєво.

Скошена трава також використовується як підгодівля. Щоб підготувати настій, дачники поміщають її в бочку і заливають водою. Після бродіння суміш стає готовою до поливання рослин. На вибір можна додати додаткові інгредієнти, які зроблять настій ще більш "наваристим".

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Скошена трава також може бути використана для складання компосту. Після перегнивання вона перетвориться на природне добриво без додаткових зусиль з вашого боку.

Цікавий лайфхак від кмітливих дачників полягає у використанні скошеної трави як "ковдрі" для посадок у зимний період. Солом'яне укриття захистить рослини від морозів і снігу, проте варто пам'ятати прибрати його навесні, щоб не заважало таненню снігу. Такий метод дозволяє забезпечити захист рослин, які зимують на грядках.

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