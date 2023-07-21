Все возможные применения: Как использовать скошенную траву на огороде и в саду

Для того чтобы территория возле загородного дома всегда оставалась чистоплотной, необходимо регулярно бороться с сорняками и лишней травой. Один из способов использования скошенной травы на грядках – мульчирование. Этот универсальный метод улучшает состояние грядок и полезен для растений.

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Скошенная зеленая трава используется как горячая активная мульча, быстро передающая микроэлементы растениям и почве. Ее преимущество перед сухой соломой или сеном состоит в том, что скошенный газон уже поврежден и готов "поделиться" своим химическим составом мгновенно.

Скошенная трава также используется как подкормка. Чтобы приготовить настой, дачники помещают ее в бочку и заливают водой. После брожения смесь становится готовой к поливке растений. На выбор можно добавить дополнительные ингредиенты, которые сделают настой еще более "наваристым".

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Скошенная трава также может быть использована для сборки компоста. После перегнивания она превратится в природное удобрение без дополнительных усилий с вашей стороны.

Интересный лайфхак от сообразительных дачников заключается в использовании скошенной травы как "одеяла" для посадок в зимний период. Соломенное укрытие защитит растения от морозов и снега, однако следует помнить убрать его весной, чтобы не мешало таянию снега. Такой метод позволяет обеспечить защиту зимующих на грядках растений.

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