Июль является очень жарким месяцем для огородников. Огород поливают, удобряют и опрыскивают от вредителей. А также обрезают и убирают урожай.

Лунный посевной календарь на июль 2023 на каждый день

1-2 июля – подходят для посева репчатого и шнит-лука, шпината, петрушки, спаржи, зелени. Хорошие дни для сева многолетних цветов. Разрешено пасынкование помидоров, формирование плетей огурцов, опрыскивание овощей от вредителей и болезней. Разрешается убирать урожай, но сохраняться он будет недолго.

3 июля – полнолуние. В этот день нежелательно работать на огороде.

4-6 июля – не очень урожайные дни. Разрешается сеять семена огурца для осенней теплицы, собирать чеснок, сажать цветную капусту для доращивания в теплице. Также можно пересаживать цветы из горшка на клумбу. В эти дни хорошо обрезать отцветшие цветы. Нельзя поливать и подкармливать растения.

7-8 июля – можно сажать любые цветы, а также мяту, редис, картофель второго урожая. Кроме того, можно обрезать клубнику, подвязывать и пасинковать томаты.

9-10 июля – в эти дни не стоит сеять и сажать.

11-13 июля – можно сеять зелень, листовой салат, сажать капусту, сельдерей и пастернак для доращивания в теплице. Разрешено сажать луковичные цветы.

14-15 июля – можно сеять зелень, пряные культуры, мяту, а также собирать чеснок, молодой картофель, лук, морковь. Нельзя поливать, пикировать и пересаживать растения.

16-18 июля – дни новолуния. Не рекомендуется работать с растениями, поскольку они в это время очень уязвимы.

19-20 июля - можно выкапывать картофель, собирать урожай на хранение, перекапывать почву и окучивать картофельные грядки, бороться с насекомыми-вредителями.

21-22 июля – можно сеять фенхель, петрушку, укроп, кинзу, а также вносить любые удобрения, опрыскивать участок ядохимикатами. Также можно заняться пасынкованием и прищепкой. Не рекомендуется замачивать семена.

23-25 июля – урожайные дни для посева любых цветов и средне урожайные для посева шпината, сельдерея, редьки, картофеля второго урожая. Можно поливать и удобрять растения.

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26-27 июля – посев шпината, зелени, листового салата, щавеля, базилика. Можно убирать урожай для быстрого употребления, но не для длительного хранения. Хорошие дни для посева любых цветов. Не рекомендуется выкапывать молодой картофель, прищипывать и пасинковать растения.

28-29 июля – удачные дни для посева многолетнего лука и редиса и огурцов для доращивания в теплице. Хорошие дни для уборки для хранения и заморозки. Можно производить соки и консервацию из фруктов и ягод. Не рекомендуется поливать растения, пересаживать и работать с корнями.

30-31 июля – можно высаживать рассаду огурцов и помидоры для доращивания в теплице и сеять многолетние и ампельные цветы, мяту, кольраби, цветную капусту. Удобрять участок органическими и фосфорными удобрениями. Обрезать клубники клубники. Собирать молодой картофель, кукурузу и ягоды. Не рекомендуется повреждать корни растений.

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