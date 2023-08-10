Топ-5 речей, які потрібно сказати перукареві перед стрижкою, щоб отримати найкращий результат

Волосся ідеальне, коли воно має не лише красивий, але і природний вигляд. Як досягнути цього результату? Важливо ділитися з перукарем, як саме ви укладаєте волосся і як доглядаєте за ним щодня. Експерти стверджують, що майстер повинен питати, чи готові ви робити укладку щодня чи бажаєте обмежитись розчісуванням. Це вплине на підбір стрижки.

Про це пише ukr.media.

Також важливо враховувати вроджені характеристики волосся. Наприклад, щільні та хвилясті локони потребують обережного поводження з шарами оскільки вони можуть надати об'єму або зробити волосся занадто густим. Перукар повинен знати природну структуру вашого волосся. Також важливо розповісти про фарбування, оскільки це вплине на обрану стрижку та колір.

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При згадці про довжину волосся, важливо наводити конкретні цифри. Наприклад, якщо ви хочете скоротити довжину на два сантиметри, обов'язково повідомте про це, щоб уникнути непорозумінь.

Навіть якщо у вас є фото бажаної зачіски, порадимо також запитати майстра, яка зачіска підійде вашій формі обличчя. Стилісти підкреслюють, що важливо враховувати форму обличчя при виборі зачіски, а не тільки тренди.

Не соромтеся запитати про рекомендації щодо продуктів і процедур.

Нагадаємо, ми вже писали,як правильно сушити волосся.

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