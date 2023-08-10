Топ-5 вещей, которые нужно сказать парикмахеру перед стрижкой, чтобы получить наилучший результат

Волосы идеальны, когда они имеют не только красивый, но и естественный вид. Как добиться этого результата? Важно делиться с парикмахером, как именно вы укладываете волосы и как ухаживаете за ними каждый день. Эксперты утверждают, что мастер должен спрашивать, готовы ли вы делать укладку каждый день или хотите ограничиться расчесыванием. Это повлияет на подбор стрижки.

Об этом пишет ukr.media.

Также важно учитывать врожденные характеристики волос. Например, плотные и волнистые локоны нуждаются в осторожном обращении со слоями, поскольку они могут придать объем или сделать волосы слишком густыми. Парикмахер должен знать естественную структуру ваших волос. Также важно рассказать о покраске, поскольку это повлияет на выбранную стрижку и цвет.

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При упоминании о длине волос важно наводить конкретные цифры. К примеру, если вы хотите сократить длину на два сантиметра, обязательно сообщите об этом, чтобы избежать недоразумений.

Даже если у вас есть фото желанной прически, посоветуем также спросить мастера, какая прическа подойдет вашей форме лица. Стилисты подчеркивают, что важно учитывать форму лица при выборе прически, а не только тренды.

Не стесняйтесь спросить о рекомендациях по продуктам и процедурам.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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