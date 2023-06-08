Как правильно мыть голову, чтобы волосы сияли: топ-2 лайфхака
О красивых сияющих волосах, как из рекламы мечтает каждая девушка. Но знаете ли вы, что залогом красивых волос есть не только витамины и правильный уход, но и мытье головы? UaPortal расскажет, как мыть голову так, чтобы вы были поражены результатом.
Как только волосы начали жирнеть, нужно его мыть. Распространенный миф о том, что чем реже мы моем голову – тем меньше загрязняются волосы – ошибочный. Если голова пачкается слишком быстро после мытья – значит вам не подходит шампунь.
Как правильно мыть голову
1. Расчешите волосы.
2. Шампунь выдавите на ладонь.
3. Взбейте его с помощью воды.
4. Нанесите пену на корни волос и кожу головы.
5. Сделайте легкий массаж кожи головы.
6. Образовавшуюся пену распределите по длине.
7. Сполосните волосы теплой водой и повторите все снова.
8. Если после мытья вы наносите бальзам для волос – смывайте их до прозрачности воды, в конце сполосните прохладной водой.
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Обращаем ваше внимание, что мыть волосы головой вниз нельзя – шампунь попадает на водоем под неправильным углом, что приводит к ломкости и тусклости волос.
От неправильного мытья может появиться перхоть. Чтобы этого не произошло, хорошо смывайте шампунь и соблюдайте температурный режим в 40-45 градусов.
Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.
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