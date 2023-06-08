Як правильно мити голову, щоб волосся сяяло: топ-2 лайфхаки

Про красиве сяюче волосся, як з реклами мріє кожна дівчина. Але чи знаєте ви, що запорукою красивого волосся є не лише вітаміни та правильний догляд, але й миття голови? UaPortal розповість, як мити голову так, щоб ви були вражені результатом.

Як тільки волосся почало жирніти, потрібно його мити. Розповсюджений міф про те, що чим рідше ми миємо голову – тим менше забруднюється волосся – помилковий. Якщо голова брудниться занадто швидко після миття – отже вам не підходить шампунь.

Як правильно мити голову

1. Розчешіть волосся.

2. Шампунь видавіть на долоню.

3. Спіньте його за допомогою води.

4. Нанесіть піну на коріння волосся і шкіру голови.

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5. Зробіть легкий масаж шкіри голови.

6. Піну, яка утворилась розподіліть по довжині.

7. Сполосніть волосся теплою водою та повторіть все знову.

8. Якщо після миття ви наносите бальзам для волосся – змивайте його до прозорості води, в вкінці сполосніть прохолодною водою.

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Звертаємо вашу увагу, що мити волосся головою вниз не можна – шампунь потрапляє на водосся під неправильним кутом, що призводить до ламкості та тьмяності волосся.

Від неправильного миття може з’явитись лупа. Щоб цього не сталось добре змивайте шампунь та дотримуйтесь температурного режиму у 40-45 градусів.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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