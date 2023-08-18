Топ-6 причин заправляти своє ліжко щоранку: ви будете здивовані

Змалку нас вчать, що встаючи з ліжка, його слід застеляти. Ця звичка виховує в нас дисципліну ще з дитинства. Проте це далеко не єдина причина.

Про це пише radiotrek.

Отже, чому важливо застеляти ліжко?

Для глибокого сну

Цікаве дослідження провели американські науковці, які виявили, що люди, які звикли застеляти ліжко щодня, сплять якісніше, ніж ті, хто не дотримується цієї рутини. У досліді брали участь 1,5 тисячі осіб, і ті, хто приділяв увагу ліжку, не скаржилися на проблеми зі сном.

Для покращення життя загалом

Звичка впливає на нас і дисциплінує. Дослідження довели, що щоденна рутина має вплив на області мозку, відповідальні за самоконтроль, соціальні взаємини і навіть фінансову стабільність.

Відео дня

Для продовження строку служби постільної білизни

Цікаво, що навіть американський інститут домашніх наук рекомендує щодня застеляти ліжко. Це може зменшити кількість зморшок, складок і в результаті – зносу подушок та білизни.

Крім того, ця проста звичка може допомогти зекономити кошти на новому комплекті.

Для відчуття щастя та спокою

Авторка книги "Проєкт щастя" Гретхен Рубін провела опитування серед своїх читачів, щоб з'ясувати, що робить їх щасливими та спокійними. Виявилося, що порядок удома допомагає відчувати більше комфорту. А доглянуте ліжко також сприяє відчуттю спокою та щастя.

Для налагодження порядку в думках

Дослідження, які вивчають зв'язок між чистотою вдома та психічним станом, проводили багато психологів по всьому світу. Якщо важко одразу навести ідеальний порядок, почніть зі звичок. Проведіть прибирання пилу, складіть речі та застеліть ліжко – це сприятиме очищенню простору навколо.

Встановлено, що порядок удома сприяє порядку в думках.

Читайте також: Як легко покращити якість сну: правильний графік та мінімум кофеїну

Для подолання безсоння

Здавалося б, як можна зв'язати це разом? Однак американські дослідники виявили цікавий зв'язок: добре заправлене ліжко допомагає подолати безсоння. Це працює просто: розстеляйте ліжко тільки для нічного сну. І коли ліжко застелене, ви маєте менше бажання валятися на ньому, аби марно проводити час у соціальних мережах.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно поставити ліжко в спальні, щоб забезпечити здоров'я та міцний сон.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!