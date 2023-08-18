Топ-6 причин заправлять свою кровать каждое утро: вы будете удивлены

С детства нас учат, что вставая с кровати, его следует застилать. Эта привычка воспитывает у нас дисциплину с детства. Однако это далеко не единственная причина.

Об этом пишет radiotrek.

Итак, почему важно застелить кровать?

Для глубокого сна

Интересное исследование провели американские ученые, которые обнаружили, что люди, привыкшие застилать кровать каждый день, спят более качественно, чем те, кто не придерживается этой рутины. В опыте участвовало 1,5 тысячи человек, и те, кто уделял внимание постели, не жаловались на проблемы со сном.

Для улучшения жизни в целом

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Привычка влияет на нас и дисциплинирует. Исследования доказали, что ежедневная рутина оказывает влияние на области мозга, ответственные за самоконтроль, социальные отношения и даже финансовую стабильность.

Для продления срока службы постельного белья

Интересно, что даже американский институт домашних наук рекомендует ежедневно застилать кровать. Это может уменьшить количество морщин, складок и в результате – износ подушек и белья.

Кроме того, эта простая привычка может помочь сэкономить деньги на новом комплекте.

Для ощущения счастья и покоя

Автор книги "Проект счастья" Гретхен Рубин провела опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, что делает их счастливыми и спокойными. Оказалось, что порядок дома помогает ощущать больше комфорта. А ухоженная кровать также способствует ощущению покоя и счастья.

Для отладки порядка во мнениях

Исследования, изучающие связь между чистотой дома и психическим состоянием, проводили многие психологи по всему миру. Если трудно сразу навести идеальный порядок, начните с привычек. Произведите уборку пыли, сложите вещи и застелите кровать – это будет способствовать очищению пространства вокруг.

Установлено, что порядок дома способствует порядку во мнениях.

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Для преодоления бессонницы

Казалось бы, как можно связать это вместе? Однако американские исследователи обнаружили интересную связь: хорошо заправленная кровать помогает преодолеть бессонницу. Это работает просто: расстилайте кровать только для ночного сна. И когда кровать застелена, у вас меньше желания валяться на ней, чтобы бесполезно проводить время в социальных сетях.

Напомним, мы уже писали, как правильно поставить кровать в спальне, чтобы обеспечить здоровье и крепкий сон.

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