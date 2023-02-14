Как правильно поставить кровать в спальне, чтобы обеспечить здоровье и крепкий сон

Ложась спать, мы думаем, что утром почувствуем себя полными сил, бодрыми "как огурчики". Но не всегда бывает именно так. Просыпаешься и кажется, что за ночь перетащил кучу мешков. Дом несет определенную энергетику, а это сказывается на здоровье, настроении. Больше всего это ощущается в спальной комнате. В этом помещении должны ощущаться безмятежность, уют, покой. Когда вы плохо спите по ночам, а утром самочувствие оставляет желать лучшего, стоит задуматься, правильно ли расположена кровать. Соблюдение простых правил фэн-шуй позволит создать в спальне гармоничную обстановку, защищенную от внешних факторов, способных нарушить спокойный и здоровый сон.

Как правильно разместить кровать в спальне

Кровать непременно должна иметь крепкую спинку и примыкать к стене изголовьем. Это необходимо как для того, чтобы человек чувствовал себя защищенным, так и для того, чтобы кровать поставляла необходимую положительную энергию.

Положение направления изголовья трактуется по-разному, но большинство мнений сходится. Согласно фэн-шуй, лучше ставить кровать изголовьем к востоку, по движению солнца. Спите головой в эту сторону мира, станете мудрее и крепче. Организм полностью восстановится, в семье наступит мир и покой. Положения на юго-восток – будут сопровождать везение и достаток. Спите головой на юго-запад – ваш союз окажется надежным и долгим. Хотите поправить здоровье, выбирайте размещение на юг, вы можете многое добиться в жизни.

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Положение на северо-восток будет способствовать духовному развитию. Желающим стабилизировать финансовое положение рекомендуется ставить кровать к западу или северу, а ваши дети или внуки могут стать знаменитыми. Кто чувствует разбитость, усталость, нужно спать на север. Спите на северо-запад – отправитесь в дальние страны. Чтобы энергия эти протекала правильно, спальня должна быть чистой и комфортной, без завалов под ложем, лишних предметов в помещении.

Куда не нужно ставить кровать

Изголовье кровати не должно примыкать к стене ванной или туалету. Не нужно, чтобы непосредственно по изголовью проходили трубы. Нередко случаются ситуации, когда у туалета стоит кровать часто болеющего ребенка. Однако если кровать переставляют в другое место – ее здоровье сразу улучшается. По той же причине не следует ставить кровать у каминной трубы или трубы. Если за стеной спальни находится кухня, нежелательно, чтобы изголовье кровати примыкало к стене, у которой в том же месте установлена плита.

Кроме приведенных принципов, при устройстве квартиры по фэн-шуй важно не бояться самых смелых экспериментов. Если даже после выполнения всех описанных выше правил человек чувствует себя некомфортно, ему нужно поискать свое, личное, направление расположения кровати и переставлять его, пока он не начнет испытывать приятные ощущения, а возможно – и положительные изменения в жизни.

Кроме прочего, следует придерживаться некоторых правил:

Поставить постель нужно так, чтобы ваши ноги не были обращены к двери.

Изголовье кровати должно упираться в стену.

Доступ к кровати необходимо иметь с двух сторон, тогда вы не останетесь в холостяках. К постели подростка должен быть подход только с одной стороны, чтобы все свое внимание он уделял обучению.

В спальне должен быть светлый ровный потолок, недопустимо над кроватью нависания балок.

Разместите мебель так, чтобы острые углы не были нацелены на кровать.

На двуспальной кровати должен лежать целый матрас. Если вы положите два, это будет символизировать разделение, а супруги могут развестись.

Кровать не должна сплошь стоять на полу, она обязательно должна иметь ножки, чтобы энергия могла проходить везде. Пол мойте как можно чаще, а пространство под кроватью не стоит превращать в состав.

Согласно китайской науке, в спальную комнату не должны проникать "ароматы" из кухни и туалета. Они плохо влияют на энергетику в помещении.

У кровати обязательно должны стоять прикроватные тумбочки, а на них располагаться светильники. Отдых будет комфортным, у человека появляется благоприятная энергия Ци.

Напомним, UAportal рассказал, почему нельзя спать ногами к двери и какие на этот счет существуют поверья. В учении Фэн-Шуй также есть мнение по поводу этой суеверия.

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