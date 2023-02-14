Как правильно поставить кровать в спальне, чтобы обеспечить здоровье и крепкий сон
Ложась спать, мы думаем, что утром почувствуем себя полными сил, бодрыми "как огурчики". Но не всегда бывает именно так. Просыпаешься и кажется, что за ночь перетащил кучу мешков. Дом несет определенную энергетику, а это сказывается на здоровье, настроении. Больше всего это ощущается в спальной комнате. В этом помещении должны ощущаться безмятежность, уют, покой. Когда вы плохо спите по ночам, а утром самочувствие оставляет желать лучшего, стоит задуматься, правильно ли расположена кровать. Соблюдение простых правил фэн-шуй позволит создать в спальне гармоничную обстановку, защищенную от внешних факторов, способных нарушить спокойный и здоровый сон.
Как правильно разместить кровать в спальне
Кровать непременно должна иметь крепкую спинку и примыкать к стене изголовьем. Это необходимо как для того, чтобы человек чувствовал себя защищенным, так и для того, чтобы кровать поставляла необходимую положительную энергию.
Положение направления изголовья трактуется по-разному, но большинство мнений сходится. Согласно фэн-шуй, лучше ставить кровать изголовьем к востоку, по движению солнца. Спите головой в эту сторону мира, станете мудрее и крепче. Организм полностью восстановится, в семье наступит мир и покой. Положения на юго-восток – будут сопровождать везение и достаток. Спите головой на юго-запад – ваш союз окажется надежным и долгим. Хотите поправить здоровье, выбирайте размещение на юг, вы можете многое добиться в жизни.
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Положение на северо-восток будет способствовать духовному развитию. Желающим стабилизировать финансовое положение рекомендуется ставить кровать к западу или северу, а ваши дети или внуки могут стать знаменитыми. Кто чувствует разбитость, усталость, нужно спать на север. Спите на северо-запад – отправитесь в дальние страны. Чтобы энергия эти протекала правильно, спальня должна быть чистой и комфортной, без завалов под ложем, лишних предметов в помещении.
Куда не нужно ставить кровать
Изголовье кровати не должно примыкать к стене ванной или туалету. Не нужно, чтобы непосредственно по изголовью проходили трубы. Нередко случаются ситуации, когда у туалета стоит кровать часто болеющего ребенка. Однако если кровать переставляют в другое место – ее здоровье сразу улучшается. По той же причине не следует ставить кровать у каминной трубы или трубы. Если за стеной спальни находится кухня, нежелательно, чтобы изголовье кровати примыкало к стене, у которой в том же месте установлена плита.
Кроме приведенных принципов, при устройстве квартиры по фэн-шуй важно не бояться самых смелых экспериментов. Если даже после выполнения всех описанных выше правил человек чувствует себя некомфортно, ему нужно поискать свое, личное, направление расположения кровати и переставлять его, пока он не начнет испытывать приятные ощущения, а возможно – и положительные изменения в жизни.
Кроме прочего, следует придерживаться некоторых правил:
- Поставить постель нужно так, чтобы ваши ноги не были обращены к двери.
- Изголовье кровати должно упираться в стену.
- Доступ к кровати необходимо иметь с двух сторон, тогда вы не останетесь в холостяках. К постели подростка должен быть подход только с одной стороны, чтобы все свое внимание он уделял обучению.
- В спальне должен быть светлый ровный потолок, недопустимо над кроватью нависания балок.
- Разместите мебель так, чтобы острые углы не были нацелены на кровать.
- На двуспальной кровати должен лежать целый матрас. Если вы положите два, это будет символизировать разделение, а супруги могут развестись.
- Кровать не должна сплошь стоять на полу, она обязательно должна иметь ножки, чтобы энергия могла проходить везде. Пол мойте как можно чаще, а пространство под кроватью не стоит превращать в состав.
- Согласно китайской науке, в спальную комнату не должны проникать "ароматы" из кухни и туалета. Они плохо влияют на энергетику в помещении.
- У кровати обязательно должны стоять прикроватные тумбочки, а на них располагаться светильники. Отдых будет комфортным, у человека появляется благоприятная энергия Ци.
Напомним, UAportal рассказал, почему нельзя спать ногами к двери и какие на этот счет существуют поверья. В учении Фэн-Шуй также есть мнение по поводу этой суеверия.
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