Топ 7 фраз, які ні в якому разі не можна казати дітям, щоб не зруйнувати стосунки

7 найгірших фраз, за ​​які діти потім ненавидять своїх батьків.

Словами можна завдати сильного болю дитині. Навіть якщо вже доросла людина не може згадати злощасну фразу, яка колись сильно її засмутила у дитинстві, її психіка все запам’ятала та змінила поведінкові механізми. Через травматичний та стресовий досвід у дитинстві, людина може мучитись все подальше життя.

Але є декілька особливих слів та виразів, через які діти можуть навіть почати ненавидіти своїх батьків:

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"Краще б я тебе не народжувала" – мабуть, це найбезжальніша і найбільш образлива фраза, яку тільки може почути дитина від батьків. При цьому дитина навіть не приймала рішення народжуватись. Батьки повинні відповідати за власні рішення та дії, а не перекладати провину на дітей. Цю фразу не можна казати в жодному разі, так ви ніби проклинаєте дитину упередженням “Ти помилка. Ти зайвий. Ти не бажаний. Не живи". І чи зможе дитина продовжити спокійно любити маму, що шкодує про її народження... "Я тебе такого поганого/неслухняного/заплаканого любити не буду" – примхи, істерики, рюмсання або нескінченні ігри, це нормально для дітей. Так, така поведінка може виснажувати, але не варто з жорстокістю вдаватися до виховних фраз типу "Того, хто плаче, я любити не буду", так ви позбавляєте дитину впевненості в тому, що вона потрібна, що її люблять. Це змусить дитину засумніватися у своїй значущості для батьків. Через таку фразу у дитини можуть розвиватись комплекси. Такі ваші слова відштовхнуть дитину або навіть змусять негативно ставитися до дорослих, що критикують. "Я іду без тебе, залишайся тут" – можливо, ви часто чули від батьків цю фразу, коли ті намагаються відвести дитину додому, а та вередує і відмовляється. Деякі батьки лякають дітей ти, що залишать їх тут та підуть самі, і зі сльозами на очах дитина відразу покірно слідує за дорослими. Для дитини це дуже сильний стрес. Безпека – це основа для здорової психіки. Коли маленька людина чує, що її легко можуть залишити в незнайомому місці саму, вона відчуває страх. Саме мама і тато в очах малюка – джерело надійності та сталості. Якщо відчуття безпеки зникає, з’являється захисна реакція у вигляді агресії. "Досить брехати, я знаю, що ти обманюєш" – у дітей багата уява, а знання про навколишній світ поки що досить обмежені. Тому, коли дитина намагається брехати, не слід одразу категорично говорити йому про виявлення обману. Краще підіграйте йому. Якщо прямо звинуватити дитину в обмані, вона замкнеться та більше точно нічого не розповідатиме, лише озлобиться. Це досить травматичний досвід, який призводить до появи комплексів. "Чому ти не можеш бути як брат/сестра?" – всі особистості наділені певними якостями та рисами характеру, тому навіть кровні сестри та брати можуть сильно відрізнятися один від одного за вдачею та темпераментом. Вимагаючи від дитини, щоб вона була схожа на когось, ви знецінюєте її. Це маніпуляція зі змістом "Не будь собою, вдавай з себе когось іншого, так зручніше". Подібні фрази ще небезпечні тим, що можуть зіпсувати стосунки між дітьми. "У всіх нормальні діти, а мені ти дістався" – сказавши ці слова, можна спровокувати у дитини комплексу неповноцінності, перетворити її на зашугану людину, яка не здатна відстоювати свою думку та боротися за свої мрії. Це чергова маніпуляція, яка звинувачує дитину в тому, що він поводиться незручно для дорослого. Порівнювати свою дитину з іншими шкідливо для подальшої соціалізації особистості в суспільстві. "Не будеш слухняним – віддамо в дитбудинок" – такими словами легко озлобити та змусити дитину ненавидіти батьків. Дитя відчує страх, та зрозуміє цю фразу як: "Будь слухняним, хоч би чого це тобі не вартувало", адже ймовірність найсуворішого покарання складає в голові у неї логічний ланцюжок з думок, що її насправді не люблять і лише терплять та можуть будь-якої миті віддати чужим людям. Можливо це допоможе заспокоїти дитину, але призведе до того, що та затаїть зло і потай почне ненавидіти дорослих, які йому погрожували.

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