Топ 7 фраз, которые ни в коем случае нельзя говорить детям, чтобы не разрушить отношения

7 худших фраз, за ​​которые потом ненавидят своих родителей.

Словами можно причинить сильную боль ребенку. Даже если взрослый человек не может вспомнить злосчастную фразу, когда-то сильно ее расстроившую в детстве, ее психика все запомнила и изменила поведенческие механизмы. Через травматический и стрессовый опыт в детстве человек может мучиться всю дальнейшую жизнь.

Но есть несколько особых слов и выражений, по которым дети могут даже начать ненавидеть своих родителей:

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"Лучше бы я тебя не рожала" – пожалуй, это самая безжалостная и обидная фраза, которую только может услышать ребенок от родителей. При этом ребенок даже не принимал решения рождаться. Родители должны отвечать за свои решения и действия, а не перекладывать вину на детей. Эту фразу нельзя говорить ни в коем случае, так что вы проклинаете ребенка предупреждением "Ты ошибка. Ты лишний. Ты не желателен. Не живи". И сможет ли ребенок продолжить спокойно любить маму, сожалеющую о его рождении... "Я тебя такого плохого/непослушного/заплаканного любить не буду" – капризы, истерики, рюмсание или бесконечные игры, это нормально для детей. Да, такое поведение может истощать, но не стоит с жестокостью прибегать к воспитательным фразам типа "Плачущего я любить не буду", так вы лишаете ребенка уверенности в том, что он нужен, что его любят. Это заставит ребенка усомниться в своей значимости для родителей. Из-за такой фразы у ребенка могут развиваться комплексы. Такие ваши слова оттолкнут ребенка или даже заставят негативно относиться к критикующим взрослым. "Я иду без тебя, оставайся здесь" – возможно, вы часто слышали от родителей эту фразу, когда те пытаются увести ребенка домой, а та капризничает и отказывается. Некоторые родители пугают детей, что оставят их здесь и уйдут сами, и со слезами на глазах ребенок сразу безропотно следует за взрослыми. Для ребенка это очень сильный стресс. Безопасность – основа для здоровой психики. Когда маленький человек слышит, что его легко могут оставить в незнакомом месте сам, он испытывает страх. Именно мама и папа в глазах малыша – источник надежности и постоянства. Если ощущение безопасности исчезает, появляется защитная реакция посредством агрессии. "Довольно врать, я знаю, что ты обманываешь" – у детей богатое воображение, а знания об окружающем мире пока достаточно ограничены. Поэтому, когда ребенок пытается лгать, не следует категорически говорить ему об обнаружении обмана. Лучше подыграйте ему. Если прямо обвинить ребенка в обмане, он замкнётся и больше точно ничего не будет рассказывать, только озлобится. Это достаточно травматический опыт, приводящий к появлению комплексов. "Почему ты не можешь быть как брат/сестра?" – все личности наделены определенными качествами и чертами характера, поэтому даже кровные сестры и братья могут сильно отличаться друг от друга по характеру и темпераменту. Требуя от ребенка, чтобы он был похож на кого-то, вы обесцениваете его. Это манипуляция с содержанием "Не будь собой, делай вид кого-то другого, так удобнее". Подобные фразы опасны тем, что могут испортить отношения между детьми. "У всех нормальные дети, а мне ты достался" – сказав эти слова, можно спровоцировать у ребенка комплекса неполноценности, превратить его в затуманенного человека, который не способен отстаивать свое мнение и бороться за свои мечты. Это очередная манипуляция, обвиняющая ребенка в том, что он ведет себя неудобно для взрослого. Сравнивать своего ребенка с другими вредно для дальнейшей социализации личности в обществе. "Не будешь послушным – отдадим в детдом" – такими словами легко озлобить и заставить ребенка ненавидеть родителей. Ребенок почувствует страх, и поймет эту фразу как: "Будь послушным, чего бы это тебе ни стоило", ведь вероятность строжайшего наказания составляет в голове у нее логическую цепочку из мыслей, что ее на самом деле не любят и только терпят и могут любой. мгновения отдать чужим людям. Возможно это поможет успокоить ребенка, но приведет к тому, что та затаит зло и втайне начнет ненавидеть угрожавших ему взрослых.

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