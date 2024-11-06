Трамп здобуде перемогу на виборах з вірогідністю у 91% - NYT

Трамп переможе на виборах у США з імовірністю у 91%.Цей показник може змінитися.

На даний момент у Трампа набирає 246 голосів виборників, для перемоги потрібно 270. Виборчі дільниці закрилися в усіх шататах Америки, останньою голосувала Аляска. Про це пише NYT.

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Також, згідно з попередніми результатами американських виборів, Республіканська партія отримує більшість місць в Сенаті США.

У американському Сенаті 100 крісел, більшість з яких має Демократична партія (48 демократів та три незалежних сенатори). Республіканці мають 49 місць.

Партія, яка отримає більшість в Конгресі матиме більше можливостей для реалізації власного порядку денного, незалежно від того, хто перебуває в Білому домі.

Нагадаємо, ми вже писали, чи вдасться Гарріс подолати Трампа на фініші?

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