Трамп одержит победу на выборах с вероятностью в 91% - NYT

Трамп победит на выборах в США с вероятностью в 91%. Этот показатель может измениться.

На данный момент у Трампа набирает 246 голосов избирателей, для победы нужно 270. Избирательные участки закрылись во всех шататах Америки, последней голосовала Аляска. Об этом пишет NYT.

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Также, согласно предварительным результатам американских выборов, Республиканская партия получает большинство мест в Сенате США.

В американском Сенате 100 кресел, большинство из которых имеет Демократическая партия (48 демократов и три независимых сенатора). У республиканцев 49 мест.

Партия, которая получит большинство в Конгрессе, будет иметь больше возможностей для реализации собственной повестки дня, независимо от того, кто находится в Белом доме.

Напомним, мы уже писали, удастся ли Гаррис преодолеть Трампа на финише?

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