Трамп планує посадити Україну та рф за стіл переговорів у перший день на посаді - AP

Дональд Трамп озвучив свої плани на випадок перемоги у президентських виборах США. Під час публічного виступу він прокоментував звинувачення у потенційному диктаторстві, зазначивши, що діятиме як диктатор "лише перший день".

За словами кандидата, його першочергові завдання включатимуть масштабні зміни в міграційній політиці, освітній сфері та федеральному управлінні. Серед конкретних планів - масова депортація мігрантів, скасування освітніх ініціатив адміністрації Байдена та звільнення значної кількості федеральних службовців. Про це пише АР.

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Трамп також має намір помилувати учасників подій 6 січня 2021 року в Капітолії та докласти зусиль для початку переговорів між Україною та росією. Окремо він наголосив на важливості закриття кордонів та розширення видобутку енергоресурсів.

За інформацією прессекретаря Каролін Лівітт, протягом першого тижня президентства планується підписання десятків указів.

Нагадаємо, Трамп здобуде перемогу на виборах з вірогідністю у 91%.

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