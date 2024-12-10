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Політика

Трамп заявив, що Мексика та Канада повинні приєднатись до США

Ціхоцька Марія

Трамп заявив, що Мексика та Канада повинні приєднатись до США
Новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що Канада може стати 51-м штатом США. Джерело: Getty Images

Під час розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що Канада може стати 51-м штатом США, якщо 25% мита, які Вашингтон планував запровадити, завдадуть серйозного удару по канадській економіці.

За інформацією Fox News, Трюдо терміново прибув до маєтку Трампа у Флориді після публічної погрози щодо введення високих мит через нібито недостатній контроль Канади над потоком наркотиків та нелегальних мігрантів на американський кордон.

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Під час переговорів Трамп звинуватив Канаду в торговельному дефіциті США, який, на його думку, перевищував $100 млрд. Коли Трюдо заявив, що такі тарифи зруйнують канадську економіку, Трамп саркастично запропонував зробити Канаду 51-м штатом США, натякнувши, що прем’єр міг би стати губернатором одного з канадських штатів.

Ця пропозиція викликала нервовий сміх у Трюдо та присутніх, проте Трамп наполягав, що ситуацію слід вирішити швидко, щоб уникнути введення тарифів.

"Ми субсидуємо Канаду на суму понад $100 млрд. на рік. Ми субсидуємо Мексику майже на $300 млрд. Ми не маємо цього робити. Чому ми субсидуємо ці країни? Нехай стануть новими штатами замість субсидій", – сказав він.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Путін програв війну.

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Політика