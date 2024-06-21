Третя штурмова "випалила" посадки з окупантами на Харківщині (пекельне відео)
На Харківському відтинку фронту воїни Третьої штурмової бригади нещадно нищать ворога та стримують наступи окупантів. Спроби ворога прорватися стають безуспішними.
Як повідомили у пресслужбі бригади, "накати" росіян відбиває артилерія. Вона ж підтримує й піхоту Сил оборони України на оборонних позиціях.
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Днями артилеристи Третьої штурмової уразили спостережний пункт та точку накопичення сил ворога для подальших штурмів.
"Випалили посадки з окупантами, зокрема, влучаннями касетних боєприпасів. Так, сапортимо нашу піхоту на оборонних позиціях Харківщини, де сьогодні безперебійно лізе ворог у спробах прорватися. Криють бійці 3-ї САБ з "Команди постріл", самохідний артдивізіон бригади", – повідомили у 3 ОШБр.
Нагадаємо, у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.
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